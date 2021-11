FESTIVAL OMBRÉE LUMIÈRES – OMBRÉE-D’ANJOU Ombrée d’Anjou, 13 novembre 2021, Ombrée d'Anjou.

2021-11-13 – 2021-11-27

Ombrée d’Anjou 49420

Amusons-nous, grands et petits !

Evadons-nous et suivons les artistes.

Laissons-nous porter par les émotions composites.

Ca papote, ça caquète,

comme autant de paroles.

Qu’on se le dise, qu’on se le répète, le Festival Ombrée Lumières prend son envol.

Un festival pour tous aux multiples facettes et itinérant ! Le festival s’installent à Pouancé, Combrée, Bel-Air et au Tremblay !

Festival Ombrée Lumières organisé à Ombrée-d’Anjou du 13 au 27 novembre.

billetterie@lachaisrouge.fr +33 6 16 02 23 64

Ombrée d’Anjou

