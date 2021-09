Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Maine-et-Loire FESTIVAL OFF – LA RIVE AUX BARGES Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire Catégories d’évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

SOLILESS nait de la rencontre Entre Solène COMSA et Corentin ROTUREAU. Des textes poético-sensuel orchestrés par la musicienne vous invite au travers d’une musique entre puissance et fragilité, à des pensées charnelles, voluptueuses… CORENTIN. Poète moderne au regard curieux nous emmène en voyage au fil de ses mots, directs ou métaphoriques, aux tons parfois doux, parfois ironiques ou cyniques, mais toujours vrais et sensibles. 19H:

Enfin pour clôturer ce week-end, découvrez LA MATUSITA, un nouveau projet musical qui réunit trois musiciens autour des compositions de Naira ANDRADE. Textes en français et en espagnol, esthétiques musicales empruntées à l’Amérique Latine, du cuatro vénézuélien, du violoncelle et de la clarinette, des voix… à la frontière entre la Chanson et les musiques traditionnelles. Tarif: 6 euros Ce projet est soutenu par la D.R.A.C et la région des Pays de la Loire. Pour cette deuxième soirée OFF du festival, nous vous présentons ici des créations élaborées pendant l’année 2020 ! lariveauxbarges@gmail.com https://www.lariveauxbarges.com/ 18H:

