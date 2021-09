Cusset Cusset Allier, Cusset Festival Nuits d’Hiver #2 – AC/DÇU Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Festival Nuits d’Hiver #2 – AC/DÇU Cusset, 9 décembre 2021, Cusset. Festival Nuits d’Hiver #2 – AC/DÇU 2021-12-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-09 22:00:00 22:00:00 Espace Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon

Cusset Allier EUR 20 25 AC/DÇU is Back in White !

Une seule soirée qui fera date, une soirée blanche ! Après deux ans de pause, le groupe mondialement connu, surtout auprès de leurs proches, rebranche les guitares pour une bonne cause. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Espace Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Ville Cusset lieuville 46.13022#3.45891