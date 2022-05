Festival MV Dijon, 27 mai 2022, Dijon.

Festival MV Dijon

2022-05-27 – 2022-06-05

Dijon Côte-d’Or

Le Festival MV (Musique et art Visuels) est un événement pensé comme un espace de liberté artistique. Une aventure pluridisciplinaire qui défend l’idée d’un festival ouvert sur la création indépendante et alternative. nEn raison de la crise sanitaire actuelle, l’équipe du Festival organise des concerts ponctuellement, tous les détails sur la page Facebook : https://www.facebook.com/festivalmv/ Message de l’équipe d’organisation : n On ne sait pas trop quand ça commence, ni d’ailleurs quand ça finit. On sait juste que cette nouvelle édition aura bien lieu, et c’est là l’essentiel ! On vous annoncera la programmation peu à peu, car tout est encore en constant chambardement. Nous planterons nos premières banderilles dès le mois juin, avant un feu d’artifice peu commun tout le long du mois de juillet. Les premiers rendez-vous seront annoncés bientôt sur cette page, on a hâte de vous y retrouver

contact@festivalmv.com https://www.festivalmv.com/

Dijon

dernière mise à jour : 2022-05-13 par