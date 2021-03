Saint-Savin Saint-Savin Hautes-Pyrénées, Saint-Savin Festival Musique Sacrée : Ensemble Vocal Saint-Savin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Festival Musique Sacrée : Ensemble Vocal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Savin. Festival Musique Sacrée : Ensemble Vocal 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 18:00:00 SAINT-SAVIN ABBATIALE

Saint-Savin Hautes-Pyrénées Le programme fera entendre en alternance le choeur et l’orgue de Saint-Savin à travers des pièces de

toute l’Europe du XVI siècle. C’est un concert programmé par le festival de Lourdes, avec lequel nous

réalisons ici notre premier partenariat. Nous en sommes très heureux !

Réservations : www.festivaldelourdes.fr/billetterie-retrouvailles/ dirigé par Christopher Gibert et Matthieu Boutineau francoise.bayoumeu@wanadoo.fr dirigé par Christopher Gibert et Matthieu Boutineau Le programme fera entendre en alternance le choeur et l’orgue de Saint-Savin à travers des pièces de

