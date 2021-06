Saint-Chamassy Saint-Chamassy Dordogne, Saint-Chamassy Festival Musique en Périgord : Quatuor Leonis (Quartett Story) Saint-Chamassy Saint-Chamassy Catégories d’évènement: Dordogne

Festival Musique en Périgord : Quatuor Leonis (Quartett Story) Saint-Chamassy, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Chamassy. Festival Musique en Périgord : Quatuor Leonis (Quartett Story) 2021-07-30 15:30:00 – 2021-07-30

Spectacle pour le jeune public par le Quatuor Leonis (Quartett Story). Cet évènement s'inscrit dans le 33e festival de Musique en Périgord.

