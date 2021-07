Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Indre, Saint-Pierre-de-Jards Festival Musique d’été Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Catégories d’évènement: Indre

Festival Musique d’été Saint-Pierre-de-Jards, 7 août 2021, Saint-Pierre-de-Jards. Festival Musique d’été 2021-08-07 – 2021-08-08

Saint-Pierre-de-Jards Indre Saint-Pierre-de-Jards 28 EUR 28 Programme :

7 août : Ensemble polygones (17h)

Lutetia Trombone Quartet (21h)

8 août : Duo Aquarius (15h)

Ensemble Daphnis (18h) Musique Classique en Berry dans le cadre de l’église de Saint-Pierre-de-Jards au coeur de la Champagne Berrichonne. +33 6 37 15 71 82 Programme :

Ensemble Daphnis (18h)

