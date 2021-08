Creil Creil Creil, Oise Festival Mosaïque – Mobile Homme Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Festival Mosaïque – Mobile Homme Creil, 25 septembre 2021

Creil Mobile Homme

Transe Express CONCERT EN L’AIR

Durée 20 min Samedi 25 septembre à 20h30

à la Tour Descartes, 5 rue Blaise Pascal à Creil 60100 Nous voilà replongés en enfance, à lever le nez pour voir, suspendus à un fil, les 7 tambours espiègles qui se faufilaient entre les poupées géantes. C’est déjà bien impressionnant de suivre tout là-haut les roulements et les rythmiques endiablées. Mais lorsque la frêle trapéziste apparaît au milieu de cette grappe aérienne, c’est vertigineux ! Mobile Homme

à la Tour Descartes, 5 rue Blaise Pascal à Creil 60100 Nous voilà replongés en enfance, à lever le nez pour voir, suspendus à un fil, les 7 tambours espiègles qui se faufilaient entre les poupées géantes. C’est déjà bien impressionnant de suivre tout là-haut les roulements et les rythmiques endiablées. Mais lorsque la frêle trapéziste apparaît au milieu de cette grappe aérienne, c’est vertigineux ! https://www.faiencerie-theatre.com/index.html Mobile Homme

