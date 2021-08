Montataire Montataire Montataire, Oise Festival Mosaïque – B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Festival Mosaïque – B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres Montataire, 24 septembre 2021, Montataire. Festival Mosaïque – B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres 2021-09-24 18:30:00 – 2021-09-24

Montataire Oise Montataire 0 0 B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres

L’Arrêt Création CRÉATION BALADE SONORE EN MILIEU NATUREL

Durée 50 min Vendredi 24 septembre à 18h30

départ de l’étang du parc urbain du Prieuré, route du moulin Saint-Leu à Montataire 60160 Voilà un spectacle conçu comme une respiration commune avec la nature qui fait du bien. Guidés par de drôles de gardes forestiers, coiffés d’un casque et équipés d’un récepteur / traducteur, nous voilà les explorateurs du monde des arbres. Nous pouvons les entendre ! Oui, mais attention, eux aussi… Peut-être même vont-ils nous parler ? Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01

Prévoir des chaussures de marche. Les circuits à Rousseloy et Saint-Vaast-lès-Mello comportent des montées. B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres

L’Arrêt Création CRÉATION BALADE SONORE EN MILIEU NATUREL

Durée 50 min Vendredi 24 septembre à 18h30

départ de l’étang du parc urbain du Prieuré, route du moulin Saint-Leu à Montataire 60160 Voilà un spectacle conçu comme une respiration commune avec la nature qui fait du bien. Guidés par de drôles de gardes forestiers, coiffés d’un casque et équipés d’un récepteur / traducteur, nous voilà les explorateurs du monde des arbres. Nous pouvons les entendre ! Oui, mais attention, eux aussi… Peut-être même vont-ils nous parler ? Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01

Prévoir des chaussures de marche. Les circuits à Rousseloy et Saint-Vaast-lès-Mello comportent des montées. https://www.faiencerie-theatre.com/ B.I.L.A. – Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres

L’Arrêt Création CRÉATION BALADE SONORE EN MILIEU NATUREL

Durée 50 min Vendredi 24 septembre à 18h30

départ de l’étang du parc urbain du Prieuré, route du moulin Saint-Leu à Montataire 60160 Voilà un spectacle conçu comme une respiration commune avec la nature qui fait du bien. Guidés par de drôles de gardes forestiers, coiffés d’un casque et équipés d’un récepteur / traducteur, nous voilà les explorateurs du monde des arbres. Nous pouvons les entendre ! Oui, mais attention, eux aussi… Peut-être même vont-ils nous parler ? Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01

Prévoir des chaussures de marche. Les circuits à Rousseloy et Saint-Vaast-lès-Mello comportent des montées. L’ArrêtCréation dernière mise à jour : 2021-08-02 par SIM Picardie – Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Montataire, Oise Autres Lieu Montataire Adresse Ville Montataire lieuville 49.25439#2.42452