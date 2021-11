Festival Migrant’scène Flers, 30 novembre 2021, Flers.

Festival Migrant’scène cinéma Les 4 Vikings 17 rue abbé Jean Baptiste Lecornu Flers

2021-11-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-30 cinéma Les 4 Vikings 17 rue abbé Jean Baptiste Lecornu

Flers Orne

l’Antenne JRS WELCOME de Flers (association nationale qui œuvre dans

l’accueil de migrants en demande d’asile depuis plus de 30 ans, siège social

Paris) participe cette année au Festival Migrant’Scène organisé par la

Cimade.

Le film “Les nouveaux habitants” et un débat auront lieu, en partenariat avec le cinéma de Flers.

Les nouveaux habitants: un matin d’hiver dans le village du Vans en Ardèche, les habitants se réveillent avec des nouveaux voisins. Dans la nuit, une soixantaine de migrants soudanais, érythréens et somaliens ont été installés dans l’ancien hôpital du village

l’Antenne JRS WELCOME de Flers (association nationale qui œuvre dans

l’accueil de migrants en demande d’asile depuis plus de 30 ans, siège social

Paris) participe cette année au Festival Migrant’Scène organisé par la

Cimade.

Le film “Les nouveaux…

+33 6 75 82 25 06 https://welcome.flers@jrsfrance.org/

l’Antenne JRS WELCOME de Flers (association nationale qui œuvre dans

l’accueil de migrants en demande d’asile depuis plus de 30 ans, siège social

Paris) participe cette année au Festival Migrant’Scène organisé par la

Cimade.

Le film “Les nouveaux habitants” et un débat auront lieu, en partenariat avec le cinéma de Flers.

Les nouveaux habitants: un matin d’hiver dans le village du Vans en Ardèche, les habitants se réveillent avec des nouveaux voisins. Dans la nuit, une soixantaine de migrants soudanais, érythréens et somaliens ont été installés dans l’ancien hôpital du village

cinéma Les 4 Vikings 17 rue abbé Jean Baptiste Lecornu Flers

dernière mise à jour : 2021-11-12 par