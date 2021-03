Mézidon Vallée d'Auge Parc du château du Breuil Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Festival Mez’Arts de Rue Parc du château du Breuil Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Festival Mez’Arts de Rue Parc du château du Breuil, 6 juin 2021-6 juin 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Festival Mez’Arts de Rue

Parc du château du Breuil, le dimanche 6 juin à 10:00

**A TOUS LES TALENTUEUX !** La ville de Mézidon Vallée d’Auge proposera, sous réserve de conditions sanitaires favorables, les 6 et 19 juin 2021, la première édition du FESTIVAL MEZ’ARTS DE RUE. Temps fort de l’année, impulsé par Madame Nathalie TRUFFAUT, Maire-Adjointe en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, ce rendez-vous culturel vise à promouvoir le spectacle vivant amateur, à Mézidon Vallée d’Auge. _**SAVE THE DATE**_ Cet événement s’organisera en deux temps : * _Le 6 juin 2021 :_ Le Festival investira le parc du château du Breuil, de 10h à 22h ou petits et grands feront vivre le festival au travers de nombreuses animations où tous les arts se mêleront invitant le public à faire de nombreuses découvertes et rencontres inoubliables. Lors de cette journée, un temps spécifique invitera les jeunes, âgés de 12 à 25 ans, à présenter une prestation artistique de leur choix, devant un jury : arts de rue, arts du cirque, danse, chant, musique, théâtre, etc. * _Le 19 juin 2021 :_ Les prestations qui remporteront les faveurs du jury seront invitées à se produire, en première partie de la Fête de la Musique, le 19 juin 2021. **MODALITÉS DE PARTICIPATION** _**A TOUS LES TALENTUEUX !**_ Vous avez entre 12 et 25 ans et souhaitez participer à première édition du festival Mez’Arts de Rue, en présentant une prestation (en solo ou en groupe) ? _**Remplissez le formulaire d’inscription :**_ [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWxMjrHXgmjLPbplyyhahkgDfC4zq46najFy7QbTyK5vfjA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWxMjrHXgmjLPbplyyhahkgDfC4zq46najFy7QbTyK5vfjA/viewform)

Gratuit

Première édition du Festival Mez’Arts de Rue, proposée par la ville de Mézidon Vallée d’Auge Parc du château du Breuil rue Henri Dunant, Mézidon Canon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Parc du château du Breuil Adresse rue Henri Dunant, Mézidon Canon Ville Mézidon Vallée d'Auge