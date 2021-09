FESTIVAL MAKERLAND Metz, 2 octobre 2021, Metz.

FESTIVAL MAKERLAND 2021-10-02 – 2021-10-03 BLIIIDA 7 avenue de Blida

Metz Moselle Metz

Makerland c’est un peu un parc d’attraction fait de moments de partage, d’inventions, de projets créatifs et d’initiatives positives !

Chaque édition réunit plus d’une centaine d’inventeurs, d’artisans, d’artistes et d’entrepreneurs locaux.

Ateliers de fabrication, jeux ludiques, impressions 3D, artisanat et projets innovants vous attendent durant tout le week-end.

Les makers sont à Makerland pour exprimer leurs passions et transmettre leurs savoir-faire aux visiteurs lors d’un événement festif. Parfois techniques, souvent ludiques, toujours créatives, les inventions s’enchaînent et les ateliers offriront de nombreux souvenirs pour petits et grands enfants!

À Makerland, c’est du concret, du vrai : souder, coller, scier, coder… on apprend, on teste, on joue, on prototype… on rate, on réussit, on fait !

Venez vous amuser en famille en rencontrant des makers, en participant à des ateliers ou en partageant une pomme d’amour, dans un lieu atypique : l’ancien hangar à bus de Metz devenu tiers-lieu de création, de production et d’innovation artistique et numérique.

http://www.maker-land.com/

BLIIIDA

dernière mise à jour : 2021-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ