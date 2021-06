Festival l’Offrance Musicale – Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns Tarbes, 27 juin 2021-27 juin 2021, Tarbes.

Festival l’Offrance Musicale – Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns 2021-06-27 – 2021-06-27 Place Marcadieu Halle Marcadieu

Tarbes Hautes-Pyrénées

Billetterie en ligne sur le site du festival ou à l’Office de Tourisme de Tarbes

Une « fantaisie zoologique » : c’est ainsi que Saint-Saëns qualifie les quatorze pièces qui composent le Carnaval des animaux. Écrite en 1886 alors qu’il passe ses vacances dans un petit village autrichien, cette parenthèse légère dans l’œuvre du compositeur n’est alors jouée que dans un cadre privé. Il faut attendre 1922 pour que l’audience devienne publique. L’œuvre rencontre un immense succès mondial qui ne s’est jamais démenti, et demeure l’une des plus jouées du compositeur.

Cette peinture animalière se déroule à la manière d’une suite dont les danses auraient été remplacées par la description des animaux. Tournant en dérision les travers humains – et en particulier ceux des musiciens – le compositeur s’amuse de tout un héritage musical. Un régal d’imagination et d’humour pour les enfants mais aussi pour leurs parents.

Souvent joué pour le jeune public car il encourage la découverte du monde de la musique classique, le Carnaval favorise une approche sensorielle de la musique et des instruments.

Pour cette nouvelle création, Laurence Ferrari – attentive au monde de l’enfance, elle est ambassadrice de l’association SOS Villages d’Enfants – mêlera sa voix à celles des musiciens de l’ONCT, et aux pianos d’Emmanuel Christien et de David Fray.

Ce concert bénéficiera d’une retransmission en direct dans des établissements accueillant des publics handicapés et des EHPAD du Département des Hautes-Pyrénées.

