FESTIVAL L’INSTANT JAZZ, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Grabels.

FESTIVAL L’INSTANT JAZZ 2021-07-08 – 2021-07-10

Grabels Hérault Grabels

Ne manquez pas le Festival l’Instant Jazz à Grabels du 08 au 10 juillet 2021 !

Le festival « L’Instant Jazz à Grabels » revient (enfin !) en 2021 avec six concerts à Grabels.

L’entrée sur le lieu ainsi que les concerts seront gratuits afin que tous puissent venir profiter de ce moment sans contraintes financières, entre amis, en famille, etc.

Le lieu – dans le parc du château de Grabels – est agréable et ombragé, il y aura des tables et bancs en quantité pour que le public puisse bénéficier des prestations des restaurateurs, des foodtrucks et des différentes buvettes de façon conviviale dans le respect des consignes sanitaires.

Et puis surtout, il y a la musique avec la venue pour la 1ère fois en France de la chanteuse Maya FADEEVA et le super groupe allemand LE CLUB DES BELUGAS. Et des formations montpelliéraines de choix avec SOYOUZZ, LATE NOTICE et THE DRAMATIX. Et pour conclure en beauté, NIGHTHAWKS les parrains du festival reviennent à Grabels pour un super final Jazz Lounge.

+33 4 67 72 98 16

