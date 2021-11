FESTIVAL Les Z’inos Modulaire: Philippe Petit / PRFRK Leda Atomica Musique, 20 novembre 2021, Marseille.

Festival Les Z’inos Modulaire 14h : ATELIER MASTER CLASS animée par MODULISME [https://modular-station.com/modulisme](https://modular-station.com/modulisme) 21h : Concert – PRFRK (ambiant concrete experimental IDM techno) Geek et passionné de toutes les musiques, PRFRK (aka Yan Proefrock) est le fondateur et administrateur de Modular-Station, une radio Internet et un portail web dédiés à la musique électronique réalisée à l’aide de synthèse modulaire, d’équipement de test et d’instruments expérimentaux : électro-acoustique, expérimental, techno, concrete, noise, ambient… Réalisateur et monteur vidéo spécialisé dans les émissions musicales en direct pour la télévision française il a appris le piano classique assez jeune et a commencé à acheter du matériel dans les années 80. Il a découvert le synthétiseur modulaire en 2016 et en est devenu totalement accro. L’Eurorack a été un point de départ, il s’est ensuite plongé dans le bricolage et la conception de circuits. Sa rencontre avec Serge Tcherepnin a été un déclencheur et une révolution dans sa façon de penser et de faire de la musique. 22h : Concert – PHILIPPE PETIT (ambiant concrete experimental IDM techno) Activiste français & résident marseillais pour la diffusion et la reconnaissance des musiques autres depuis plus de 35 ans, Philippe Petit est également un “metteur-en-son” hyperactif, avec moultes projets et collaborations allant du Jazz à la musique Contemporaine. Particulièrement intéressé par les musiques de films, leur bande-son, Il aime être présenté comme un “agent de voyage musical” qui « prend ses auditeurs par les oreilles » et les emmène… Régulièrement en solo mais aussi et surtout live avec Murcof, le European Contemporary Orchestra, Lydia Lunch, l’Ensemble Télémaque, Cindytalk, Iancu Dumitrescu et l’Ensemble Hyperion, ou les mythiques Faust, et a collaboré avec une dream-team hallucinante de personalités aussi diverses que : Foetus, Edward Ka-Spel, Andy Diagram (Spaceheads / Pere Ubu), Cosey Fanni Tutti (Throbbing Gristle), Graham Lewis (Wire), Barry Adamson, Mira Calix, Kammerflimmer Kollektief, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc… Une personnalité de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et à joué des centaines de dates autour du Monde. [http://www.philippepetit.info/](http://www.philippepetit.info/) Réservation : [reservation.ledaatomica@gmail.com](mailto:reservation.ledaatomica@gmail.com) Entrée Concert 10 € Atelier Masterclass 6 € Pass 3 Jours 30 € (Concert, atelier) + adhésion (3€) Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

10€ + adhésion 3€

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T23:59:00