FESTIVAL LES SIESTES ELECTRONIQUES Toulouse, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse.

FESTIVAL LES SIESTES ELECTRONIQUES 2021-06-26 – 2021-06-27 JARDIN COMPANS CAFFARELLI Boulevard Lascrosses

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

Le week-end du 26 et 27 juin, une installation sonore diffusera, en lieu et en place du festival, telle une radio éphémère in situ, des albums pour la plupart encore inédits, des pièces radiophoniques, des podcasts, des sessions de field recording, des chansons anciennes, et bien d’autres curiosités sonores !

Vous pourrez notamment entendre les travaux des musicien·nes suivantes : Odete, Felix Blume, Loup Uberto, Kali Malone, Valentina Magaletti, Avtomat, Nina Harker, Emma DJ, Esther.

Horaires de diffusion : 8 h-21 h.

Accès libre et gratuit, sans pass sanitaire !

Les Siestes Electroniques est un festival toulousain dédié aux cultures émergentes.

