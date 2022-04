Festival Les Quatre Saisons / Été: Philippine Delaire Montbéliard, 17 juin 2022, Montbéliard.

Festival Les Quatre Saisons / Été: Philippine Delaire Les Bains Douches – La Scène 4, rue Contejean Montbéliard

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 21:45:00 Les Bains Douches – La Scène 4, rue Contejean

Montbéliard Doubs

EUR 10 Télédrama

Philippine Delaire nous embarque dans un tour du monde de la télévision dans un spectacle à son image, à la fois drôle, pétillante et lumineuse ! Avec Télédrama, Philippine Delaire parle et se joue de la télévision. Au gré de sa télécommande, elle zappe d’une chaîne à une autre et nous plonge dans les univers fascinants et parfois cruels du petit écran… Et pourquoi pas découvrir qui sont les hommes et les femmes qui se cachent dernière nos programmes préférés ?

> Ouverture des portes à partir de 20h

Durée : 1h15

Billetterie Info Jeunes Montbéliard (BIJ)

En ligne

+33 3 81 99 24 15 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/festivals/quatresaisonsfestival/philippine-delaire.html

Télédrama

Philippine Delaire nous embarque dans un tour du monde de la télévision dans un spectacle à son image, à la fois drôle, pétillante et lumineuse ! Avec Télédrama, Philippine Delaire parle et se joue de la télévision. Au gré de sa télécommande, elle zappe d’une chaîne à une autre et nous plonge dans les univers fascinants et parfois cruels du petit écran… Et pourquoi pas découvrir qui sont les hommes et les femmes qui se cachent dernière nos programmes préférés ?

> Ouverture des portes à partir de 20h

Durée : 1h15

Billetterie Info Jeunes Montbéliard (BIJ)

En ligne

Les Bains Douches – La Scène 4, rue Contejean Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-04-08 par