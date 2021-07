Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns F’Estival les Pépites – Cafe Com Leite + Zar Electrik + Gens’Bon’Beur Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

F'Estival les Pépites – Cafe Com Leite + Zar Electrik + Gens'Bon'Beur 2021-08-12 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-12 Samoëns Village Base de Loisirs

Samoëns Haute-Savoie Soirée à la base de loisirs avec : Cafe Come leite propose une rencontre entre hip hop, cumbia, musique électronique. Zar Electrik mêlera des instruments traditionnels tel que la Kora avec des sons électroniques. 1ère partie : Gens’Bon’Beur infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 http://www.samoens.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Samoëns Village Base de Loisirs Ville Samoëns lieuville 46.08323#6.72695