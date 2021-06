Festival Les Nuits d’été de Juillenay Juillenay, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Juillenay.

Festival Les Nuits d’été de Juillenay 2021-07-15 19:00:00 – 2021-07-17 02:00:00 Jardin de Montalembert 2 rue de la Planche

Juillenay Côte-d’Or Juillenay

Après près d’un an sans cinéma, concert, spectacle vivant, un an sans avoir ce contact si important entre artistes et public autrement qu’à travers un écran d’ordinateur, notre envie d’offrir une programmation culturelle en extérieur est devenue une ardente nécessité.

Se retrouver autour d’un auteur, de musiciens, d’acteurs, faire la fête, simplement.

Être accueillis dans un jardin aux dernières heures du jour, avant que le ciel se dore, que les lampions s’allument et que le vent du soir apaise la chaleur d’une journée d’été.

Assister à une pièce de théâtre, boire un bon bourgogne, manger un morceau préparé avec soin, rencontrer de nouvelles personnes et se laisser enivrer par la musique, par les textes, tout cela autour d’une proposition artistique forte : voilà notre désir le plus cher.

Le jardin sera ouvert dès 18H, le public y sera accueilli comme chez lui, une buvette et de la restauration les attendent avant et pendant les festivités!

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Ouverture du Jardin et Accueil du public à partir de 19H

15 Juillet – THÉÂTRE – 20H

TRAVIATA est une pièce de théâtre qui raconte l’histoire d’une troupe qui monte la Traviata, le célèbre opéra de verdi. Rivalité entre un chef d’orchestre tyran et une metteur en scène inspirée, la diva qui se fait attendre, l’amour inconditionnel de la musique… rien n’échappera au public! Une aventure fabuleuse qui vous mènera dans les coulisses de la création artistique, le tout rythmé par la musique magnifique de Verdi.

Traviata adapté d’Italienne, scène et orchestre de Jean-François Sivadier

Mise en scène : Valentine Catzéflis

Son : Maxime Hoarau

Collaboration artistique : Nacima Bekhtaoui

avec : Justine Bachelet, Nacima Bekhtaoui, Zoé Fauconnet, Aurélien Gabrielli, Benjamin Gazzeri

Durée : 2h30 avec entracte

Tarif : PRIX LIBRE

16 Juillet – CONCERT – 21H

CEYLON compose une musique instinctive et festive sur laquelle les mots fusent au rythme des percussions, basses et autres oiseaux. Auréolés d’une vibrante synergie de groupe, CEYLON propose de la transe instrumentale et on raconte même que leurs concerts mettent le public dans un état hypnotique et poétique…

MIRROR LOOK (Dj set)

Duo de Dj Lumineux qui enflamme les pistes de France et d’Europe. Musique électrique et furieuse, pointue et endiablée.

Tarif : 5 euros l’entrée

17 Juillet – DINER – PROJECTION – 21H30

Programmation de court-métrages de jeunes cinéastes d’avant garde.

(Détails à venir)

Possibilité de diner sur place dès 20H et et surprises !

Durée (1h30)

Tarif : GRATUIT

Buvette et restauration sur place les 3 jours

Cet évènement se déroulera dans le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19

. Port du masque obligatoire sur le site

. Règles de distanciation appliquées sur le site et durant les représentations

. Mise à la disposition du public de masques et de gel hydroalcoolique

. Aménagement de l’espace et gestion des flux

. Maximum 6 personnes par tables

Pour toute question sur le protocole sanitaire écrivez-nous !

En cas de sensation de fièvre ou de tout symptôme, merci de ne pas vous rendre au festival et de contacter votre médecin.

compagniebbm@gmail.com

Après près d’un an sans cinéma, concert, spectacle vivant, un an sans avoir ce contact si important entre artistes et public autrement qu’à travers un écran d’ordinateur, notre envie d’offrir une programmation culturelle en extérieur est devenue une ardente nécessité.

Se retrouver autour d’un auteur, de musiciens, d’acteurs, faire la fête, simplement.

Être accueillis dans un jardin aux dernières heures du jour, avant que le ciel se dore, que les lampions s’allument et que le vent du soir apaise la chaleur d’une journée d’été.

Assister à une pièce de théâtre, boire un bon bourgogne, manger un morceau préparé avec soin, rencontrer de nouvelles personnes et se laisser enivrer par la musique, par les textes, tout cela autour d’une proposition artistique forte : voilà notre désir le plus cher.

Le jardin sera ouvert dès 18H, le public y sera accueilli comme chez lui, une buvette et de la restauration les attendent avant et pendant les festivités!

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Ouverture du Jardin et Accueil du public à partir de 19H

15 Juillet – THÉÂTRE – 20H

TRAVIATA est une pièce de théâtre qui raconte l’histoire d’une troupe qui monte la Traviata, le célèbre opéra de verdi. Rivalité entre un chef d’orchestre tyran et une metteur en scène inspirée, la diva qui se fait attendre, l’amour inconditionnel de la musique… rien n’échappera au public! Une aventure fabuleuse qui vous mènera dans les coulisses de la création artistique, le tout rythmé par la musique magnifique de Verdi.

Traviata adapté d’Italienne, scène et orchestre de Jean-François Sivadier

Mise en scène : Valentine Catzéflis

Son : Maxime Hoarau

Collaboration artistique : Nacima Bekhtaoui

avec : Justine Bachelet, Nacima Bekhtaoui, Zoé Fauconnet, Aurélien Gabrielli, Benjamin Gazzeri

Durée : 2h30 avec entracte

Tarif : PRIX LIBRE

16 Juillet – CONCERT – 21H

CEYLON compose une musique instinctive et festive sur laquelle les mots fusent au rythme des percussions, basses et autres oiseaux. Auréolés d’une vibrante synergie de groupe, CEYLON propose de la transe instrumentale et on raconte même que leurs concerts mettent le public dans un état hypnotique et poétique…

MIRROR LOOK (Dj set)

Duo de Dj Lumineux qui enflamme les pistes de France et d’Europe. Musique électrique et furieuse, pointue et endiablée.

Tarif : 5 euros l’entrée

17 Juillet – DINER – PROJECTION – 21H30

Programmation de court-métrages de jeunes cinéastes d’avant garde.

(Détails à venir)

Possibilité de diner sur place dès 20H et et surprises !

Durée (1h30)

Tarif : GRATUIT

Buvette et restauration sur place les 3 jours

Cet évènement se déroulera dans le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19

. Port du masque obligatoire sur le site

. Règles de distanciation appliquées sur le site et durant les représentations

. Mise à la disposition du public de masques et de gel hydroalcoolique

. Aménagement de l’espace et gestion des flux

. Maximum 6 personnes par tables

Pour toute question sur le protocole sanitaire écrivez-nous !

En cas de sensation de fièvre ou de tout symptôme, merci de ne pas vous rendre au festival et de contacter votre médecin.