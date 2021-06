FESTIVAL « LES NUITS DE LA MAYENNE » À EVRON Évron, 9 août 2021-9 août 2021, Évron.

FESTIVAL « LES NUITS DE LA MAYENNE » À EVRON 2021-08-09 21:30:00 – 2021-08-09 23:00:00 Lycée Raoul Vadepied Bd Henri Rossignol

Évron Mayenne Évron

15 18 EUR Dans Le Champ des Possibles, épopée autofictionnelle, nous suivons les aventures d’une jeune fille de 19 ans, plongée dans cette période tumultueuse de sortie définitive de l’enfance. Interprétant plus d’une dizaine de personnages, Élise Noiraud offre une performance théâtrale explosive, à la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire.

Repli en cas d’intempérie : Auditorium des Coëvrons à Evron

À partir de : 9 ans

Vente en ligne sur le site web des Nuits de la Mayenne

+33 2 43 67 60 90 https://www.nuitsdelamayenne.com/

