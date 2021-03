Festival Les Extraverties, 13 mai 2021-13 mai 2021, Saint-Philbert-sur-Orne.

Festival Les Extraverties 2021-05-13 09:30:00 09:30:00 – 2021-05-13 22:30:00 22:30:00

Saint-Philbert-sur-Orne Orne

LES EXTRAVERTIES, un événement à ne pas manquer en Suisse Normande !

Le rendez-vous incontournable de la Suisse Normande, dans des lieux emblématiques : la Roche d’Oëtre et Pont-d’Ouilly.

– Un festival vert mettant en avant la découverte des Loisirs de Pleine Nature sur deux sites préservés : La Roche d’Oëtre et Pont d’Ouilly.

– La découverte et l’initiation de multiples activités pour toute la famille !

Mais aussi des épreuves sportives pour les plus confirmés.

– Un festival ouVert à tous dans une ambiance conviviale. De nombreux concerts et animations musicales sur trois jours 14 et 15 mai à Pont d’Ouilly). Un grand spectacle de clôture le samedi à Pont-d’Ouilly.

– Free jump : un saut de plusieurs mètres sans élastique, sans parachute et un atterrissage en sécurité.

– Un festival Vertueux qui met à l’honneur les initiatives en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.

Au programme à la Roche d’Oëtre

La pratique de la randonnée sous toutes ses formes :

– Randonnée pédestre, VTT

– Sortie cyclo

– Randonnée équestre

– Marche nordique

– Trail Découverte

– Balades nature famille

– Conférences

– Exposition Suisse normande territoire préservé

-Concerts et spectacles gratuits

Restauration, buvette sur place

+33 2 31 90 17 26 https://www.lesextraverties.com/

