Festival Les Boréales – Nouvelle création de l’Orchestre Régional de Normandie : « Intérieurs » Pontorson, 2 décembre 2021, Pontorson.

Festival Les Boréales – Nouvelle création de l’Orchestre Régional de Normandie : « Intérieurs » Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson

2021-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-02 Ardevon 2 rue du Prieuré

Pontorson Manche

Le Prieuré du Mont-Saint-Michel proposera au public de découvrir une création mêlant musique, peinture et littérature autour du peintre danois Vilhelm Hammershoi. Un événement !

Chaque année, l’Orchestre Régional de Normandie s’associe au festival Les Boréales pour faire découvrir au public normand un artiste venu des pays nordiques. Cette saison, avec le Danemark en invité d’honneur, c’est le peintre danois Vilhelm Hammershoi qui est au coeur du projet proposé ce 2 décembre au Prieuré du Mont-Saint-Michel.

« Intérieurs » est une création originale qui mêle les toiles du maître, les textes de Philippe Delerm – qui a consacré en 2009 un ouvrage au peintre – et la musique composée pour l’occasion par Marc-Olivier Dupin.

Pour servir ce beau projet, quatre interprètes : en toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se glisse dans les textes de Philippe Delerm, observateur passionné et attentif du peintre. Marc-Olivier Dupin compose un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux oeuvres picturales : le hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant et fragile, le violoncelle, véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal baschet (ou orgue de cristal) prolongent l’atmosphère mystérieuse des oeuvres d’Hammershoi.

Pass sanitaire obligatoire.

Réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/interieurs-orchestre-regional-de-normandie

+33 6 61 14 23 39 https://my.weezevent.com/interieurs-orchestre-regional-de-normandie

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson

