Festival Le Mangot du Ragondin Bourg, 27 août 2021-27 août 2021, Bourg.

Festival Le Mangot du Ragondin 2021-08-27 19:00:00 – 2021-08-28

Bourg Gironde

EUR 12 38 Ce festival est un évènement enchanteur et chaleureux qui se veut accessible à tous. Il vous fera voyager en musiques et en mots de la Mongolie à la Palestine en passant par la Casamance. Venez profiter de deux soirées inoubliables agrémentées de surprises poétiques et instrumentales. Venez profiter de la succulente popote sénégalaise de Tidiane et des bières de la Tribu Zytha ! Les artistes seront parmi vous toute la soirée, du repas jusqu’au bout de la nuit.

ElipHenDre, FaBula LuNa et Studio ThéâTre 71 … et le ragondin vous attendent cœur et bras grands ouverts.

Ce festival est un évènement enchanteur et chaleureux qui se veut accessible à tous. Il vous fera voyager en musiques et en mots de la Mongolie à la Palestine en passant par la Casamance. Venez profiter de deux soirées inoubliables agrémentées de surprises poétiques et instrumentales. Venez profiter de la succulente popote sénégalaise de Tidiane et des bières de la Tribu Zytha ! Les artistes seront parmi vous toute la soirée, du repas jusqu’au bout de la nuit.

ElipHenDre, FaBula LuNa et Studio ThéâTre 71 … et le ragondin vous attendent cœur et bras grands ouverts.

+33 6 13 11 25 00

Ce festival est un évènement enchanteur et chaleureux qui se veut accessible à tous. Il vous fera voyager en musiques et en mots de la Mongolie à la Palestine en passant par la Casamance. Venez profiter de deux soirées inoubliables agrémentées de surprises poétiques et instrumentales. Venez profiter de la succulente popote sénégalaise de Tidiane et des bières de la Tribu Zytha ! Les artistes seront parmi vous toute la soirée, du repas jusqu’au bout de la nuit.

ElipHenDre, FaBula LuNa et Studio ThéâTre 71 … et le ragondin vous attendent cœur et bras grands ouverts.

Eliphendre

dernière mise à jour : 2021-07-20 par