Cenon-sur-Vienne Parc de la Grand Maison Cenon-sur-Vienne, Vienne Festival “L’ART EN VRAC” Parc de la Grand Maison Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

Vienne

Festival “L’ART EN VRAC” Parc de la Grand Maison, 31 juillet 2021, Cenon-sur-Vienne. Festival “L’ART EN VRAC”

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à Parc de la Grand Maison

**Festival ” L’ART EN VRAC” reçoit une trentaine d’artistes de toute la France!** ——————————————————————————— ### **1er festival d’art récup’ de la Vienne!** Environ 15 artistes exécuteront des oeuvres en direct pendant le weekend du 31/07 au 01/08 au Parc de la Grand Maison de 11h30 à minuit et le dimanche de 10h à 19h. Vous trouverez également une balade des arts où divers artistes d’univers différents exposeront leurs oeuvres. Une quinzaine d’autres artistes assureront également des ventes de leurs créations (objets insolites, maroquinerie, perles de verre…) et présenteront avec plaisir leur métier. Tout est prévu pour vous accueillir dans les meilleures conditions: restauration sur place, buvettes, salon de thé… Le mini port sera également ouvert. Le samedi soir 2 concerts sont prévus pour continuer le festival sous les étincelles des soudeurs. Et le dimanche aux alentours de 17h les oeuvres créées sur place seront vendues aux enchères. ### **Venez nombreux, venez découvrir l’univers des artistes!**

Entrée libre, pas de pass sanitaire (masque obligatire)

Premier festival d’art récup’ de la Vienne, des artistes créeront sur place sur 2 jours avec une nocturne et 2 concerts le samedi soir mais aussi un village de créateurs et une balade des arts. Parc de la Grand Maison 11 rue d’alsace 86530 Cenon/Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T11:30:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne, Vienne Autres Lieu Parc de la Grand Maison Adresse 11 rue d'alsace 86530 Cenon/Vienne Ville Cenon-sur-Vienne lieuville Parc de la Grand Maison Cenon-sur-Vienne