Montredon-des-Corbières Aude Montredon-des-Corbières Le parcours des Doigts de l’Homme n’a été fait que de rencontres. En 2017, Amélie-Les-Crayons fait appel à Olivier Kikteff, guitariste fondateur du groupe pour intervenir sur un morceau intitulé Le bal des vivants. À ce moment précis, Les Doigts de l’Homme sortent leur dernier album, Le cœur des vivants… Une rencontre à la fois improbable et évidente. Sur ce projet commun, Les Doigts de l’Homme refont le parcours de la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix sincère, dénuée d’artifices, proposant des arrangements de ses chansons. Seize années de musique instrumentale au service d’une vie de chansons. Une volonté commune de transmettre l’émotion, le feu de la vie, l’enthousiasme… accueil.latempora@legrandnarbonne.com +33 4 68 58 14 58 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

