En bronze, en ardoise, en bois, en métal, par frottement, captation de mouvement ou percussion, les sculptures sonores ont besoin de vous pour s’exprimer : venez vous essayer à faire de la musique et en profiter pour observer ces magnifiques « sculptures- instruments ».

A partir de 4 ans. contact@letempsdessciences.fr +33 9 54 82 45 88

A partir de 4 ans.

