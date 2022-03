Festival “La Musica in Audacia” Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

2022-07-30 – 2022-08-14

Amboise Indre-et-Loire Festival « La musica in audacia» du 30 juillet au 14 août 2022

A 18h, carte blanche aux Jeunes talents

A 18h30, concert proposé par l’Association la Simplesse et A. de Preissac Concerts gratuits, compris dans le billet d’entrée, sans supplément, ni réservation.

