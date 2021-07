La Hague La Hague La Hague, Manche Festival La Hague en musiques La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

La Hague Manche La Hague En 2020, le Festival La Hague en musiques devait fêter ses 10 ans mais la situation sanitaire a contraint à annuler cette édition ! Il était prévu que cet anniversaire soit l’objet d’une programmation exceptionnelle, constituée de cinq concerts au lieu de quatre afin de faire rayonner La Hague au delà des frontières grâce à la présence d’artistes tous acclamés sur la scène internationale. Ce n’était que partie remise puisque tous ces artistes ont accepté de venir cette année pour fêter les 10 ans du festival avec la même programmation. Le concert du quatuor Modigliani sera notamment un temps fort de cette édition. Direction artistique : Maud LOVETT.

Tout public. Programme : Lundi 2 août 2021 à 20h30 | Espace Culturel des Pieux (50).

“QUATUOR MODIGLIANI”. Maurice RAVEL : Quatuor à cordes en Fa Majeur, Op.35.

Franz SCHUBERT : Quatuor à cordes n°14 en Fa Majeur, D 810 “La jeune fille et la mort”. Mardi 3 août 2021 à 20h30 | Eglise d’Urville-Nacqueville (50).

“BACH Concertos pour piano et orchestre”. Jean-Sébastien BACH : Concerto BWV1052 en ré mineur.

Guillaume LEKEU : Molto Adagio pour quatuor à cordes.

Jean Sébastien BACH (arr. AHO) : Contrapunctus XIV.

Jean Sébastien BACH : Concerto BWV10565 en la majeur. Jeudi 5 août 2021 à 11h | Auditorium des Pieux (50).

« ANIMATION JEUNE PUBLIC ».

Animation gratuite avec les musiciens du festival. Jeudi 5 août 2021 à 20h30 | Eglise de Biville-Hague (50).

“CUVEE ROMANTIQUE”. Johannes BRAHMS : Quatuor avec piano en do mineur op 60.

Alban BERG : Adagio pour violon, clarinette et piano.

Johannes BRAHMS : sextuor n°2 en sol majeur op 36. Vendredi 6 août 2021 à 20h30 | Eglise de Surtainville (50).

“PASSIONS DU SUD”. Emmanuel ROSSEFELDER, guitare “Victoire de la Musique”.

Victor Hugo VILLENA, bandonéon. Samedi 7 août 2021 à 20h30 | Eglise de Flamanville (50).

