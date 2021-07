Festival KARAMA Saint-Martin-d’Auxy, 6 août 2021, Saint-Martin-d'Auxy.

Festival KARAMA 2021-08-06 – 2021-08-07 Les Cornilles En plein air

Saint-Martin-d’Auxy Saône-et-Loire Saint-Martin-d’Auxy

EUR Cette année, le traditionnel festival Karama fait son retour et fête ses 10 ans (déjà) !

Nous vous attendons les 6 et 7 août 2021 pour célébrer avec nous et soutenir le travail effectué par l’association au Mali.

Au programme :

Vendredi 6 août : Ouverture des portes à 19h -Repas – Bal folk

Samedi 7 août : Ouverture des portes à 18h – Marché artisanal – Buvette – Restauration – Jeux – Concerts.

Possibilité de camper sur place les deux soirs – camping gratuit.

asso.karama12@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/karama/evenements/festival-karama

