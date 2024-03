Festival Jazz in mars Expositions & conférences Bois-Guillaume, dimanche 17 mars 2024.

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

En plus des concerts, des animations sont proposées

Exposition de photographies (Esp. Guillaume le Conquérant)

Sélection de livres et BD sur le jazz (Biblio. pour Tous)

Concert gratuit en plein air dimanche 17 mars (marché des Portes de la Forêt)

Master class publique mercredi 20 mars 14h (esp. Guillaume le Conquérant)

2 conférences musicales les 18 et 19 mars à 19h (Ecole de musique) sur inscription www.billetweb.fr/

jazz-in-mars-2024

Au programme, 5 soirées de concerts avec des grands noms du jazz de la scène New-Orleans et New-Yorkaise, mais aussi des artistes de Bois-Guillaume comme Laurent Dehors, musicien de renommée internationale, choisi par l’École de musique intercommunale (BBI).

En tête d’affiche, le festival accueillera James Andrews, alias le “Satchmo du ghetto”, trompettiste reconnu comme l’un des meilleurs musiciens de la NouvelleOrléans. Il sera accompagné de Frank Salis à l’orgue Hammond. Ensemble, ils offriront au public le meilleur de la bande son actuelle de la Nouvelle Orléans un mélange jazzy, un peu latin et invariablement funky. S’ensuivra une série de concerts plus éclectiques les uns que les autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-24

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

