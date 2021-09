Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Festival Jazz et Garonne #11 – Conférence de l’UPOP Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Festival Jazz et Garonne #11 – Conférence de l’UPOP Marmande, 6 octobre 2021, Marmande. Festival Jazz et Garonne #11 – Conférence de l’UPOP 2021-10-06 18:00:00 – 2021-10-06 20:00:00 Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne Table ronde sur l'état du spectacle vivant et du rôle essentiel des collectivités locales, en présence d'artistes, d'élus et d'acteurs du monde culturel. Plus d'informations à venir.

Lieu Marmande Adresse Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Ville Marmande