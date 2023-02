Festival – Jardins en fanfare Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Catégories d’Évènement: Bonneuil-en-Valois

Oise

Festival – Jardins en fanfare, 1 avril 2023, Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois. Festival – Jardins en fanfare Bonneuil-en-Valois Oise

2023-04-01 14:00:00 – 2023-04-01 20:00:00 Bonneuil-en-Valois

Oise Bonneuil-en-Valois Rendez-vous à Bonneuil-en-Valois le 1er avril 2023 pour fêter la nature et nos jardins !

Retrouvez-nous de 14h à 20h. Au programme: ciné rural, troc de plantes, brocante du jardinier, animations, spectacle, fanfare et restauration sur place.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie de Bonneuil-en-Valois: https://bonneuil83.fr/

Ou appelez au 03 44 88 50 29. +33 3 44 88 50 29 https://bonneuil83.fr/ Bonneuil-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Bonneuil-en-Valois, Oise Autres Lieu Bonneuil-en-Valois Adresse Bonneuil-en-Valois Oise Ville Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois lieuville Bonneuil-en-Valois Departement Oise

Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-en-valois bonneuil-en-valois/

Festival – Jardins en fanfare 2023-04-01 was last modified: by Festival – Jardins en fanfare Bonneuil-en-Valois 1 avril 2023 Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Oise Oise

Bonneuil-en-Valois Bonneuil-en-Valois Oise