Festival Itinérant – Celkilt Auxon, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Auxon.

Festival Itinérant – Celkilt 2021-09-17 – 2021-09-17

Auxon Aube Auxon

100 Eur 12 15 Vendredi 17 septembre : AUXON – Festival Itinérant : Celkilt (rock celtique, folk et musique traditionnelle irlandaise). A 20h à la Maison Famiale (132 rue du Moulin). Des shows dynamiques et énergiques grâce à des musiques festives et positives. Une ambiance entrainante et toujours dans la joie et l’humour. Une popularité qui s’accentue avec de nombreuses émissions de télévision réalisée par les Celkilt. Des tournées rythmées et soutenues en France et à l’étranger qui leur permettent de s’affirmer comme un groupe.

Tarif pré-vente : 12 €. Tarif plein : 15 €. Gratuit enfant – 12 ans. Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

administration@festivalenothe.org https://www.festivalenothe.net/

Vendredi 17 septembre : AUXON – Festival Itinérant : Celkilt (rock celtique, folk et musique traditionnelle irlandaise). A 20h à la Maison Famiale (132 rue du Moulin). Des shows dynamiques et énergiques grâce à des musiques festives et positives. Une ambiance entrainante et toujours dans la joie et l’humour. Une popularité qui s’accentue avec de nombreuses émissions de télévision réalisée par les Celkilt. Des tournées rythmées et soutenues en France et à l’étranger qui leur permettent de s’affirmer comme un groupe.

Tarif pré-vente : 12 €. Tarif plein : 15 €. Gratuit enfant – 12 ans. Pass saison 2021 (2 jours Aix + concert Saint Florentin + Festi’coccinelle + festival itinérant) : 100 €.

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

Christelle Gault

dernière mise à jour : 2021-06-17 par