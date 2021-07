Festival international pour l’Enfant ‘Idéklic’ Moirans-en-Montagne, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Moirans-en-Montagne.

Festival international pour l’Enfant ‘Idéklic’ 2021-07-12 – 2021-07-15

Moirans-en-Montagne Jura Moirans-en-Montagne

Tous les ans, pendant 4 jours à la mi-juillet, le festival pour l’Enfant propose une trentaine de spectacles faisant l’objet de plus de 60 représentations et plus de cinquante ateliers répartis dans toute la ville s’adressant aux enfants entre 4 et 12 ans ouverts aux arts du geste et de la parole, aux arts plastiques, aux explorations musicales, à l’approche des sciences et techniques, au sport et à la petite enfance (entre 1 et 4 ans).

Idéklic est LE festival de l’enfant. Celui-ci s’y trouve acteur, spectateur et créateur. Chaque année, ce sont plus de 25 000 festivaliers issus d’une soixantaine de départements qui investissent Moirans-en-Montagne.

Animé d’un profond respect pour l’enfant, porté par l’idée de contribuer à son épanouissement et à sa pédagogie, l’équipe d’organisation a toujours été attachée à la qualité et l’harmonie des contenus du festival et à la convivialité de son organisation. Riche de talents, de découvertes, de diversités, de sens et d’expériences, … Idéklic est apprécié pour être une fête intelligente.

festival.ideklic@wanadoo.fr +33 3 84 42 00 28 http://www.ideklic.fr/

