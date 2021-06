Bordeaux Musée de la Mer et de la Marine Bordeaux, Gironde Festival International du Documentaire Maritime Musée de la Mer et de la Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du jeudi 17 juin au samedi 19 juin à Musée de la Mer et de la Marine

La philosophie de ce rendez-vous, qui en est à sa deuxième édition, est d’informer le public le plus large possible aux problématiques liées à l’eau et à l’environnement en général. Les documentaires présentés cette année ouvrent sur un constat ; les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète et y vivre devient très difficile. C’est ce que raconte par exemple le film norvégien en ouverture du festival « Sur la banquise une reine sans royaume » de Asgeir Helgestad. Et puis, parce que le jeune public notamment en réclame, il y a beaucoup de film avec des animaux. Des ours blanc bien sûr mais aussi des loutres, des pieuvres et des fonds marin filmés comme jamais. C’est au coeur de notre musée, que le FIDOM s’est installé. Son auditorium, équipé d’un écran géant de dernière génération, valorise comme jamais les films que nous proposons. Rendez-vous jeudi 17 juin à 20h pour la soirée d’ouverture du festival. *Vous pouvez retrouver la programmation sur [https://www.mmmbordeaux.com/post_events/fidom-festival-international-du-documentaire-maritime/](https://www.mmmbordeaux.com/post_events/fidom-festival-international-du-documentaire-maritime/).

Gratuit dans la limite des places disponibles

Le FIDOM réunit, sur grand écran, une sélection de films essentiellement documentaires autour des histoires de la mer, des gens de l’océan et de leurs environnements. Musée de la Mer et de la Marine 89 rue des étrangers, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

