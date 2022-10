FESTIVAL INTERNATIONAL DE VIOLON Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges Vittel 10 EUR Dans le cadre du festival International de violon de Mirecourt, nous aurons le plaisir d’accueillir un concert classique vendredi 11 novembre à l’Espace Alhambra. Quatuors à cordes, au coeur du romantisme Trois quatuors pour parcourir le XIXème siècle musical : le tragique quatuor de F. Mendelssohn, œuvre douloureuse qui laisse transparaître dans ses quatre mouvements la souffrance des derniers mois d’un compositeur endeuillé. Le quatuor de G.Puccini, plus confidentiel et inspiré du langage musical de Wagner, comme un hommage à un monde romantique sur le déclin. Les perspectives enthousiasmantes d’un Nouveau Monde émanent du quatuor Américain d’ A.Dvorák, œuvre dynamisée par la présence de thèmes populaires et d’évocations d’un environnement dépaysant pour le tchèque établi à New York. +33 3 29 08 16 59 Vittel

