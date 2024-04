MARCHÉ AUX FLEURS rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey, dimanche 12 mai 2024.

MARCHÉ AUX FLEURS rue Maréchal Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Dimanche

Marché aux fleurs

Fleurs, Replants, Motoculture, Jardinage. Produits du Terroir, Natures et Bios, Écrivains Régionaux, Artisanat d’Art… Expositions et démonstrations de peinture de Lez’arts. Animations Musicales, Présence d’Artistes et d’Associations.

Restauration et buvette sur placeTout public

0 EUR.

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 21:00:00

rue Maréchal Leclerc Monument Leclerc

Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est lalamadonienne@gmail.com

