RENCONTRES AUTOUR DU SAULE MARCHÉ VANNIER Bouxurulles, dimanche 12 mai 2024.

RENCONTRES AUTOUR DU SAULE MARCHÉ VANNIER Bouxurulles Vosges

Samedi

Les Rencontres autour du saule.

Les stagiaires profiteront du savoir faire des vanniers qui proposent des stages (débutant à expérimenté), le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Infos et réservations sur www.saulaboux.fr.

L’occasion de venir flâner au village, observer ce métier d’art et faire des rencontres.

Le marché vannier suivra, le samedi et le dimanche. Stands des vanniers, expositions, restauration, animations vannières ouvertes à tous et musique.

Tous les vanniers qui auront assuré les stages se proposent de présenter leur production. D’autres vanniers, choisis pour la qualité et la réputation de leurs paniers et objets tressés, seront également présents. Des producteurs locaux proposeront également de venir découvrir et déguster leurs produits fleurs, jus de fruits, fromages…

Une buvette et une petite restauration seront également proposés.

Organisé par le foyer rural de Bouxurulles.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 11:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

20 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est saulaboux@gmail.com

L’événement RENCONTRES AUTOUR DU SAULE MARCHÉ VANNIER Bouxurulles a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MIRECOURT