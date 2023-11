ATELIER THÉÂTRE 20 Rue du Théâtre du Peuple Bussang, 3 janvier 2024, Bussang.

Bussang,Vosges

L’autrice et dramaturge Alix Fournier-Pittaluga et l’auteur, metteur en scène Paul Francesconi, proposent de janvier à juin 2024 des ateliers théâtre les mercredis en soirée. De quoi vous initier ou confirmer votre pratique. Il s’agira de jouer, de se découvrir, de se surprendre, de bouger, de faire résonner vos voix, d’habiter ensemble un espace, de partager vos imaginaires. Les séances seront indépendantes les unes des autres afin que chacun puisse y participer librement. À partir de 16 ans. Possibilité de venir à une ou plusieurs séances. Inscription obligatoire sur le site Internet.

Tarifs : 1 séance : 8 €, 10 séances : 50 €.. Adultes

Mercredi 2024-01-03 19:00:00 fin : 2024-01-03 21:30:00. 8 EUR.

20 Rue du Théâtre du Peuple La Popote

Bussang 88540 Vosges Grand Est



From January to June 2024, playwright Alix Fournier-Pittaluga and author/director Paul Francesconi will be offering theater workshops on Wednesday evenings. There’s plenty to get you started or to confirm your skills. The aim is to play, to discover and surprise yourself, to move, to make your voices resonate, to inhabit a space together, to share your imaginations. Sessions will be independent of each other, so that everyone can participate freely. Minimum age 16. Possibility of attending one or more sessions. Registration required on the website.

Prices: 1 session: 8 ?, 10 sessions: 50 ?.

La autora y dramaturga Alix Fournier-Pittaluga y el autor y director Paul Francesconi ofrecen talleres de teatro los miércoles por la tarde de enero a junio de 2024. Es la manera perfecta de iniciarse o de consolidar sus conocimientos de interpretación. La idea es jugar, descubrirse, sorprenderse, moverse, hacer resonar sus voces, habitar juntos un espacio, compartir sus imaginaciones. Las sesiones serán independientes entre sí para que cada uno pueda participar libremente. A partir de 16 años. Puedes venir a una o varias sesiones. Inscripción obligatoria en la página web.

Precios: 1 sesión: 8?, 10 sesiones: 50?

Die Autorin und Dramaturgin Alix Fournier-Pittaluga und der Autor und Regisseur Paul Francesconi bieten von Januar bis Juni 2024 mittwochs abends Theaterworkshops an. Hier können Sie sich mit dem Theaterspielen vertraut machen oder Ihre Kenntnisse erweitern. Es geht darum, zu spielen, sich selbst zu entdecken, sich zu überraschen, sich zu bewegen, Ihre Stimmen erklingen zu lassen, gemeinsam einen Raum zu bewohnen und Ihre Vorstellungswelt zu teilen. Die Sitzungen sind unabhängig voneinander, so dass jeder frei teilnehmen kann. Ab einem Alter von 16 Jahren. Es besteht die Möglichkeit, an einer oder mehreren Sitzungen teilzunehmen. Anmeldung auf der Website erforderlich.

Preise: 1 Sitzung: 8 ?, 10 Sitzungen: 50 ?

Mise à jour le 2023-11-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES