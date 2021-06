Festival Ici et Maintenant Parc de la Bégraisière, 8 juin 2021-8 juin 2021, Saint-Herblain.

Festival Ici et Maintenant

du mardi 8 juin au samedi 12 juin à Parc de la Bégraisière

Préparez-vous à ouvrir grands vos oreilles et vos yeux pour cet évènement pas comme les autres où l’invitation à la rêverie se faufile dans tous les interstices de ce poumon vert qu’est le parc de la Bégraisière. AVEC **One Shot !** — Cie One Shot • **Fais comme l’oiseau** — Cie A Portés de Mains • **Full Out** — My!Laïka • **Les Petits Bonnets** — Cirque du Docteur Paradi • Emma la Clown et Médéric Collignon — **Les Causeries** • **Les Oiseaux** — La Fausse Cie • **Les Cabanes** — La Fausse Cie • **R=OG** — Cie Nawar • **Rencontre improvisée avant Cosmophonie** — Collectif Surnatural et Bikes and Rabbits • **Angèle** — Marcel et ses drôles de femmes • **Dans ton cirque** — Asso du Vide • **LOOking FOr** — Cie Allégorie • **La Volière** — La Fausse Cie • **Sorg & Napoleon Maddox** ACCÈS AUX SPECTACLES • Spectacles en extérieur › GRATUIT Jauges limitées : Pensez à arriver en avance ! • Spectacles sous chapiteaux › 5 € Jauges limitées : Réservations recommandées Spectacles payants → Sorg & Napoleon Maddox • Les Petits Bonnets • Rencontre improvisée avant Cosmophonie • Emma la Clown et Médéric Collignon

Spectacles sous chapiteaux : 5€ – Spectacles en plein air : gratuit

A la fois à ciel ouvert et sous chapiteau, Ici et Maintenant est un festival de cirque avec, cette année, la musique en discipline invitée.

Parc de la Bégraisière Rue Rabelais – 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique



2021-06-08T18:30:00 2021-06-08T20:30:00;2021-06-09T17:30:00 2021-06-09T20:30:00;2021-06-10T18:30:00 2021-06-10T22:30:00;2021-06-11T17:30:00 2021-06-11T22:30:00;2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T22:30:00