[Festival Hameau Fleuri] Airs de liberté Saint-Vaast-en-Auge, 31 juillet 2021, Saint-Vaast-en-Auge.

[Festival Hameau Fleuri] Airs de liberté 2021-07-31 19:00:00 – 2021-07-31 Villa du Nouveau Monde Route de Lisieux

Saint-Vaast-en-Auge Calvados Saint-Vaast-en-Auge

Concert de Pascal Contet à l’accordéon, Grégory Jolivet à la vielle à roue, et Raphaël Simon aux percussions et au piano. Un trio d’explorateurs des sons, caméléons musicaux aux parcours singuliers, puisant leur inspiration dans leurs nombreux voyages et rencontres… Laissez-vous emporter par ce tourbillon créatif, improvisation sans frontières, métissage d’airs traditionnels des quatre coins du globe, voguant au gré du vent de la liberté.

hameau-fleuri@prod-s.com +33 6 64 88 00 85

