Mas-Cabardès Mas-Cabardès Aude, Mas-Cabardès FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – RUDI FLORES & GASPARD POCAÏ Mas-Cabardès Mas-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Mas-Cabardès

FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – RUDI FLORES & GASPARD POCAÏ Mas-Cabardès, 3 août 2021-3 août 2021, Mas-Cabardès. FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – RUDI FLORES & GASPARD POCAÏ 2021-08-03 – 2021-08-03

Mas-Cabardès Aude Mas-Cabardès DUO MUSIQUE D’ARGENTINE

Rudi Flores, Gaspard Pocaï Deux géants de la musique argentine dans un duo très en vogue dans leur pays, à savoir le bandonéon associé à la guitare. Cette association ne relègue pas la guitare à un simple rôle d’accompagnatrice mais l’associe au bandonéon dans sa part de langage. Gaspar Pocai, musicien nomade puise sa richesse au sein de rencontres et d’échanges musicaux. Rudi Flores, fils du bandonéoniste Avelino Flores, est considéré comme une référence dans le monde de la guitare argentine. Distribution : Rudi Flores (guitare), Gaspar Pocaï (bandonéon)

Public : Tout public contact@leauvive.net +33 4 68 24 77 21 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Mas-Cabardès Étiquettes évènement : Autres Lieu Mas-Cabardès Adresse Ville Mas-Cabardès lieuville 43.37069#2.36311