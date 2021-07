La Tourette-Cabardès La Tourette-Cabardès Aude, La Tourette-Cabardès FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – ENSEMBLE LE FARFALLINA La Tourette-Cabardès La Tourette-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

CONCERT CHANSONS ET DANSES DES COURS D'ITALIE AU 16e SIÈCLE

Création pour le Festival ” Vita de la mia vita !” Un trio Renaissance en introduction à la grande fête vénitienne du samedi 7 août, dans un répertoire plein de charme et d’humour, tout droit sorti des palais italiens. Un autre sens de la fête, “frottole, villanelle et canzonnette” à l’époque où Venise donne naissance à une des plus belles pages l’histoire de la musique ! Distribution : Véronique Bourin (soprano), Marie Garnier (cornet), Rémi Cassaigne (luth) Public : Tout public dernière mise à jour : 2021-06-29 par

