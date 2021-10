(festival) “Groseille et Ciboulette” édition 2021 ! Retrouvez toutes les vidéos… en ligne, 17 octobre 2021, Saint-Étienne.

du dimanche 17 octobre au dimanche 26 décembre à en ligne

**Thème de cette édition : Agir ensemble pour développer le lien et donner du sens** ### Première Vidéo: Créer du lien dans le soin Table ronde suivie d'un débat avec le public Dans le contexte des échanges humains, de la recherche du bien-être et de l'intériorité, le cadre de la consultation thérapeutique ou de l'accompagnement entre un praticien de santé et un bénéficiaire de soin pose la question de la création du lien entre les deux. L'ouverture à cette question a nécessairement des répercussions dans la qualité de la prise en charge des patients, avant même que ne débute l'essentiel de la relation thérapeutique, médicale ou non. Contenu: Les intervenantes donneront leur définition du lien dans la pratique du soin, témoigneront de leur démarche et de leurs outils pour permettre à ce lien d’être thérapeutique: Annick BOYADJIAN, sage femme retraitée, traitera d’une des formes de préparation à la naissance : « l ‘Haptonomie pré et post natale ». Il s’agit de présenter cet accompagnement, qui débute tôt dans la grossesse, et qui favorise le développement affectif entre la mère, le père et l’enfant. Michèle HADJERAS, fondatrice présidente de l’association Une Parenthèse, dont le but est « Agir pour le droit au répit des aidé.e.s et des aidant.e.s » Il s’agit d’accompagner les personnes, âgées, en perte d’autonomie ou en situation de handicap, et de soulager les aidants proches, avec un accompagnement adapté. L'association propose du répit au domicile ou hors du domicile, à travers les actes de la vie quotidienne mais aussi et surtout avec des activités de stimulation sensorielles et intellectuelle, individuelle ou en groupe, permettant le travail sur l'image de soi : la perception, la valorisation. Cet accompagnement permet de créer, favoriser ou maintenir le lien social et/ou familial. §§§§§§§§§§§§§ ### Deuxième Vidéo: Apprendre à respecter les limites planétaires : un défi pour la société. Fichier PDF de la présentation : limites_planetaires_NG.pdf. Conférence de Natacha Gondran, suivie d'un débat avec le public. Natacha Gondran est professeur en évaluation environnementale au sein de l'école des Mines de Saint-Etienne et de l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société. Elle a co-écrit, avec Aurélien Boutaud, L'empreinte écologique (collection Repères, éditions La Découverte, 2009 et 2018) et Les limites planétaires (collection Repères, éditions La Découverte, 2020). Contenu: Face à la multiplication des atteintes portées au « système Terre », la communauté scientifique essaie de déterminer des frontières pour éviter les risques de basculement écologique. L'exposé présentera les neuf processus biogéochimiques considérés par la communauté scientifique comme faisant l'objet de « limites planétaires », ainsi que les liens entre ces différents processus. La discussion pourra ensuite porter sur les défis que ces limites planétaires posent à la société. §§§§§§§§§§ ### Troisième Vidéo: Comment faire transition ensemble ? Table ronde avec 3 représentants de La Fabrique de la Transition suivie d'un débat avec le public. Contenu : 1- Pour un avenir soutenable envisageable tous ensemble. Intervention de Josiane Gunther: fondatrice et coordonnatrice de l’association:Terrain d’Entente. – Éclairage sur la pédagogie sociale pour mieux appréhender le quotidien des familles qui subissent violences sociales et précarité – Nécessité de sortir d’une approche micro locale et de construire des collectifs avec ces populations qui n’ont aucun espace disponible et ne se sentent pas légitimes pour s’engager dans des actions transformatrices. – La question de l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous, et celle qui s’aggrave, de l’impossibilité de se nourrir de manière autonome préoccupe tout un réseau (distributeurs, associations, consommateurs), d’où la création du collectif « solidarité alimentaire » et ses tentatives pour construire une caisse de solidarité, des liens d’entraide entre les consommateurs et les producteurs, sa réflexion autour de la sécurité sociale de l’alimentation. 2-Comment rendre notre mobilité plus solidaire et respectueuse de l’environnement ? Intervention des membres du Collège d’Administration, ainsi que des porteurs de projets et bénévoles de l’association « Vélo en quartier ». Promouvoir l’accès à une mobilité économique & sécurisée au cœur du quartier le plus pauvre de St-Etienne, par : – l’accompagnement à la réparation de son propre vélo [permanences, ateliers, …] – l’accompagnement à la réparation bénévole de vélos « déchets » [dons & récupération en déchetteries] – l’accompagnement à la [re]mise en selle [vélo-école, entraînements, code de la route, …] Avec une approche située dans l’histoire de chaque personne constituant le collectif ! 3- Comment la gouvernance partagée peut intervenir au bénéfice des publics les plus éloignés de la transition? Intervention de Camille Lhernould membre de « la Fourmillière ». Comment interagir avec tous les publics pour intéresser plus massivement aux questions environnementales et de coopération ? Comment la gouvernance partagée peut être un moyen de casser les murs entre les catégories sociales et culturelles pour faire ensemble, enrichi.e.s de nos différences et nos histoires respectives ? Comment la convivialité, le faire ensemble, le décloisonnement de nos univers, la rencontre peuvent-ils être une source d'énergie pour transformer la réalité et mieux la comprendre ? Par la formation, l'écoute, la régulation, l'information, la légitimation et le renforcement de chacun.e mais aussi dans une certaine horizontalité, dans une optique d'échange et de dépassement.

