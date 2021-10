FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – SPECTACLE – PETIT PISSENLIT Valros, 26 octobre 2021, Valros.

FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – SPECTACLE – PETIT PISSENLIT 2021-10-26 15:00:00 – 2021-10-26

Valros Hérault Valros

Petit pissenlit se transforme au fil des saisons sous l’œil attentif de Rouge-Gorge. Peu à peu, il devient une boule de coton qui s’envole et sème ses graines, tandis qu’autour de lui, tout se transforme également. Les couleurs, le temps, l’espace, les formes…

Ce spectacle est une balade visuelle, musicale, sonore et gestuelle à travers les quatre saisons. Ponctuée de chansons et de comptines, de mouvements et d’images, de partages et d’interaction, cette histoire poétique célèbre la nature et la vie.

Pour les enfants de 6 mois à 6ans.

Places limitées – Sans réservation.

Un spectacle musical à destination des plus petits dès 6mois.

Places limitées – Sans réservation.

+33 4 67 98 69 69

Petit pissenlit se transforme au fil des saisons sous l’œil attentif de Rouge-Gorge. Peu à peu, il devient une boule de coton qui s’envole et sème ses graines, tandis qu’autour de lui, tout se transforme également. Les couleurs, le temps, l’espace, les formes…

Ce spectacle est une balade visuelle, musicale, sonore et gestuelle à travers les quatre saisons. Ponctuée de chansons et de comptines, de mouvements et d’images, de partages et d’interaction, cette histoire poétique célèbre la nature et la vie.

Pour les enfants de 6 mois à 6ans.

Places limitées – Sans réservation.

MAM

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme