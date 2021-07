Festival Fredd 2021 Cinémathèque, 27 septembre 2021, Toulouse.

Festival Fredd 2021

du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre à Cinémathèque

### Festival du Film d’Environnement et de Développement Durable #11 **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Le Festival International du Film d’Environnement (FReDD) est le principal festival audiovisuel français lié au développement durable. L’initiative de l’association FReDD (Film, Recherche et Développement Durable) est de défendre des objectifs simples, depuis onze ans : offrir à un large public des créations filmiques originales, bouleversantes et intelligentes, en provenance de cinq continents, en lien avec la transition écologique et énergétique des territoires. Cet événement annuel présentera cette année des productions cinématographiques tant françaises qu’internationales sur la problématique _Actions_, en abordant les thématiques de la transition écologique et énergétique des territoires, dont la préservation est un enjeu majeur du XXIe siècle. Pierre Rabhi est le parrain de 2021. Le public est invité, par le débat, à des réflexions sur toutes ces questions. **Inauguration le lundi 27 septembre à 20h à l’ABC** ### Plus d’infos [Site du Festival FReDD](https://blogs.univ-tlse2.fr/fredd/) //www.youtube.com/embed/Eof16xE-dO4 ![]() ### Infos pratiques Du 27 septembre au 3 octobre 2021

Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 3€

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



