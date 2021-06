Lille La MAVA Lille, Nord Festival FILM La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

La CRIC accueille deux compagnies d’improvisation lilloises : la LILA et Impropulsion ! Au programme : Vendredi : match ludique Samedi : concept d’impro Dimanche : catchs d’impro L’occasion de venir (re)découvrir l’improvisation sous toutes ces formes pour ce festival!

Réservation et billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/cali-remo-international-company-la-cric

En cette fin de saison, la CRIC vous présente son festival d’improvisation : FILM La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T22:30:00;2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:30:00;2021-06-27T16:30:00 2021-06-27T18:30:00

