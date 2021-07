Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL FAMILY PIKNIK Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

FESTIVAL FAMILY PIKNIK 2021-08-07 – 2021-08-08

Montpellier Hérault 40 100 EUR Family Piknik fête ses 10 ans ! 7 & 8 août 2021, Montpellier (France). 2 jours de fête open-air autour des meilleurs artistes Techno, House, Deep, Progressive… Un festival underground et familial à la fois, un rassemblement culturel inédit, où toutes les générations communient au son des musiques électroniques. Au programme Samedi 7 août :

ADANA TWINS • ARTBAT • BEDOUIN • KIKO B2B CITIZEN KAIN

MONKEY SAFARI • TOM POOKS B2B JOY KITIKONTI • ABSTRAAL • MOOD GORNING B2B ALBANØ Dimanche 8 août :

ADAM BEYER • CHARLOTTE DE WITTE • DENIS HORVAT • PONTIAS B2B SEVERAL DEFINITIONS • WEHBBA LIVE STATION • BARTOK & CANADAS • CADILLAC EXPRESS B2B HUGO CANTARRA

