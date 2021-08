Mouterhouse Mouterhouse Moselle, Mouterhouse FESTIVAL EUROCLASSIC : ULF WAKENIUS ET PAULO MORELLO, DUO GUITARES Mouterhouse Mouterhouse Catégories d’évènement: Moselle

Mouterhouse Moselle Mouterhouse 20 EUR Dans le cadre du Festival Euroclassic, venez découvrir les guitaristes Ulf Wakenius et Paulo Morello. Ulf Wakenius, guitariste de Jazz exceptionnel, est reconnu par tous les amateurs de jazz à travers le monde, pour sa carrière exceptionnelle et ses enregistrements incontournables. Dès les années 80, le „Wakeniusguitar duo guitars unlimited“ faisait trembler la Scandinavie, pour atteindre une apogée en 1985 au MelodyGrand Prix. Il a collaboré avec des musiciens ou encore Youn Sun Nah pour n’en citer que quelques-uns. Paulo Morello est certainement le guitariste de jazz européen et contemporain le plus intéressant. Il a joué, entre autres, aux côtés de Randy Brecker, de Leny Andrade, icone de la bossa nova brésilienne, et de nombreuses autres pointures de la scène internationale du jazz. Deux des plus grands guitaristes de jazz contemporains se retrouvent sur scène pour notre plus grand plaisir. D.R. Wakenius dernière mise à jour : 2021-08-17 par

