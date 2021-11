Festival Estacade Sainte-Adresse, 4 février 2022, Sainte-Adresse.

Festival Estacade Sainte-Adresse

2022-02-04 – 2022-02-06

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Festival de Musique Classique Estacade, du 4 au 6 février 2022, à l’espace Sarah Bernhardt.

Pendant un week-end, un groupe de musiciens passionnés par la musique de chambre, s’engagent dans des concerts uniques riches d’une proximité joyeuse avec le public : concert commenté, concert bulles, juke box, rencontres avec le public… sont autant de formes originales qui permettent de découvrir la musique sous un angle nouveau.

Programme :

> Vendredi 4 février à 20h30 : Concert commenté : Aimez-vous Mandelssohn (durée : 1h15), par Camille Villanove.

Après une heure passée en compagnie du maître romantique allemand, celui-ci n’aura plus aucun secret pour vous. De ses grandes pages de musique de chambre à la célèbre Marche Nuptiale, vous deviendrez sûrement et définitivement de grands « fans » !

> Samedi 5 février à 15h : Juke Box (durée : 1h15)

Version 3 ! 24 œuvres préparées par les musiciens, et vous serez en actionnant la roue, les maîtres du sort ! Cette année, nous vous convions à un programme pratiquement sans repos, ce sera tout feu tout flamme !

A 20h30 : La Culture, un virus très puissant (durée : 1h15)

Concert ou spectacle ? Qu’il va être difficile de qualifier ce moment unique tant il vous surprendra et vous transportera dans un monde imaginaire, coloré et merveilleux. Musique, théâtre, arts visuels, magie, un spectacle drôle et émouvant, une bulle de poésie et d’énergie pour les grands et les petits.

> Dimanche 6 février, à 11h : Concert Bulles (durée : 1h)

Une heure de musique entre rêve, poésie, romantisme et humour, pour être de bonne humeur en ce dimanche matin. Comme en 2020, le programme sera choisi par les musiciens… quelques minutes avant le concert ! Alors laissez-vous surprendre…

A 17h : Concert final (durée : 1h15)

Pour clore cette troisième édition du festival, un concert tout en virtuosité et en profondeur en compagnie de Brahms, Rachmaninov, Mendelssohn.

Tarif : 8€ – 2€ pour les moins de 18 ans.

https://festivalestacade.fr/

Sainte-Adresse

